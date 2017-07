Voormalig creatief leider Disney-themaparken overleden

Dat meldt de Los Angeles Times. Sklar was de belangrijkste vormgever van de Disney themaparken, en de eerste die de titel "imagineer" kreeg als creatief leider.

Sklar werd gezien als een levende link naar Walt Disney, wiens adviseur hij was. Volgens de baas van The Walt Disney Company, Robert Iger, was "alles aan Marty legendarisch - wat hij bereikt heeft, zijn energie en zijn carrière''. "Niemand is gepassioneerder over Disney dan hij.''

Sklar was geboren in New Brunswick in New Jersey en studeerde nog toen de Walt Disney Company hem in 1955 binnenhaalde. Uiteindelijk bleef hij er 54 jaar werken. Hij overleed in zijn huis in de Hollywood Hills in Los Angeles.