Frankrijk nog steeds populairste vakantieland onder Nederlanders

Net als in 2015 is Frankrijk de meest gekozen buitenlandse bestemming. Een kleine 1,1 miljoen vakanties werden in dit land gevierd, een daling van 60.000. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Duitsland volgt met 956.000 vakanties, wat 122.000 meer trips zijn dan in 2015. 583.000 vakanties werden doorgebracht in Spanje, 72.000 meer dan in het jaar daarvoor.

Opvallend verder is dat de Verenigde Staten binnenkomt op de tiende plaats van populairste buitenlandse vakantiebestemmingen, 128.000 vakanties werden in dit land gespendeerd. Portugal heeft de top tien verlaten.

Lange vakantie

In de vijfde week van het hoogseizoen gingen de meeste Nederlanders op vakantie in binnen- of buitenland: in totaal 3,7 miljoen.

Een lange vakantie (vier nachten of langer) werd vooral in het buitenland gespendeerd. 5,3 miljoen mensen kozen voor een dergelijke trip. 2,7 miljoen bracht de lange vakantie in eigen land door.

Korte vakanties, maximaal drie nachten, werden juist veelal in Nederland gevierd. Dat ging om 1,4 miljoen Nederlanders, tegenover 0,4 miljoen die een korte vakantie in het buitenland doorbrachten.

In 2016 werd er in totaal 4,6 miljard euro aan vakanties besteed. 4,4 miljard daarvan ging naar de lange vakanties.