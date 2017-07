Reizen Met de auto op vakantie in Europa: hier moet je aan denken 56 x gedeeld In Midden- en Zuid-Nederland viert het basis- en voortgezet onderwijs inmiddels vakantie. Velen daarvan kiezen voor een vakantie met de auto: in 2015 werd de auto 9,5 miljoen keer gebruikt om een buitenlandse bestemming te bereiken. Waar moet je op letten als je reist naar Frankrijk, België, Duitsland, Spanje of Italië?