Disneyland Californië opent attracties Avengers en Spider-Man

De aankondiging van de nieuwe onderdelen van het eerste Disneyland-park ter wereld volgen nadat in mei 2017 een Guardians of the Galaxy-attractie opende.

Spider-Man en The Avengers moeten hun eigen 'landen' krijgen binnen het park. Verdere details over de attracties die daarbinnen gebouwd gaan worden, zijn er nog niet.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw van de twee nieuwe onderdelen moet beginnen. Of Disneyland Parijs een vergelijkbare aanvulling zal doen, is nog niet bekend.