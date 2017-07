Met de auto op vakantie in Spanje: hier moet je aan denken

Spanje

Verplichte bagage

In Spanje zijn twee gevarendriehoeken verplicht wanneer je rijdt met een auto met een Spaans kenteken. Ook een veiligheidshesje is verplicht.

Auto huren

Op tijd een huurauto boeken wordt aangeraden: dat kan geld schelen en in het hoogseizoen is het vaak erg druk. De bestuurder moet vaak 21 jaar of ouder zijn, een geldig Nederlands rijbewijs hebben, vaak minstens één of twee jaar in het bezit daarvan. Er geldt vaak ook een maximumleeftijd van 70 of 80 jaar. Ook hier geldt een jongebestuurderstoeslag en een mogelijk duurdere verzekering voor jonge bestuurders.

Tolwegen

De meeste autowegen in Spanje zijn tolwegen. Personenauto's behoren tot tolklasse 1. Betalen kan met creditcard, bankpas of contant.

Ook belangrijk

Verder kun je achter het stuur beter geen teenslippers aantrekken. In Frankrijk en ook in Spanje kan je aansprakelijkheid dan worden vergroot als je een ongeluk veroorzaakt.