Met de auto op vakantie in België: hier moet je aan denken

België

Verplichte bagage

Zorg voor een verbanddoos (alleen voor auto's die je in het land zelf huurt), gevarendriehoek, een veiligheidshesje (verplicht voor de bestuurder) en een brandblusser mee (geldt ook alleen voor huurauto's).

Auto huren

Om in België een auto te huren, moet de bestuurder een geldig Nederlands rijbewijs hebben (in de meeste gevallen minstens een of twee jaar). Een bestuurder moet vaak minstens 23 jaar oud zijn, dit is afhankelijk van het verhuurbedrijf en type auto. Een creditcard is vaak nodig om de auto te huren.

Tolwegen

Alleen bij de Liefkenshoektunnel (onder de Schelde ten noorden van Antwerpen) hoef je tol te betalen. Dat is 6 euro contant en 4,95 euro met een creditcard (wanneer je voertuig lager is dan 2,75 meter).