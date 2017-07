Het weer op vakantie: enorme hitte in Spanje en wisselvallig in de Alpen

Dat meldt Weerplaza in een weersvoorspelling voor populaire vakantielanden in Europa.

Spanje

De komende dagen is het erg warm in Spanje, vooral in het zuidwesten. In de provincies Badajoz, Ciudad Real, Jaén, Sevilla, Cácares, Córdoba en Grenada geldt code oranje en wordt het warmer dan 40 graden. Vanaf dinsdag koelt het wat af.

Italië

Ook in de zuidelijke delen van Italië wordt het warm en worden er temperaturen tegen de 40 graden verwacht. In het noorden is droog, heerst er een matige wind en is het iets koeler, maar vanaf dinsdag stijgt ook daar het kwik naar hoogten van rond de 37 graden.

Frankrijk

In het weekend wordt het warm. In het noorden wordt het niet warmer dan 28 graden, daarna stijgt de temperatuur. In het zuidwesten wordt het ook zonnig en warm, met temperaturen van boven de dertig graden.

Duitsland

In Duitsland en in de Alpenlanden is het wisselvalliger, met kans op regen en gematigde temperaturen. Na het weekend wordt het, net als in Nederland, warmer en komt er een tropische hitte naar het midden van Europa.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 20°C 11°C W 3 Zondag 22°C 16°C W 4 Maandag 21°C 16°C NO 3 Dinsdag 25°C 11°C O 3 Woensdag 28°C 16°C ZO 4