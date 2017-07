'Meer Duitsers en Belgen brengen vakantie in Nederland door'

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf langs meerdere Nederlandse vakantie- en toeristenorganisaties.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) verwacht deze zomer 3,6 miljoen buitenlandse toeristen, waarvan een derde Duitsers. 15 procent van de toeristen komt uit België. Volgens woordvoerder Elsje van Vuuren houden de Duitse toeristen van fietsen, musea en tentoonstellingen en combineren ze bezoeken aan de kust met cultuuractiviteiten in nabijgelegen steden.

Van Vuuren meldt wel dat er een minder grote groei in het aantal "toeristen in eigen land is". Naar verwachting zullen 4,7 miljoen Nederlanders vakantie vieren binnen de landsgrenzen.

Koophuizen

Roompot Vakanties bevestigt de groei. Zij laten weten dat er dit jaar in de periode juli en augustus 15 procent meer Belgen en 21 procent meer Duitsers in hun veertig vakantieparken wordt verwacht in vergelijking met vorig jaar. In totaal zijn er 10,2 miljoen overnachtingen geboekt, waarvan 23 procent door Duitse gasten en 10 procent uit België. Vooral vakanties aan de kust blijken in trek.

Roompot Projects, de projectontwikkelingstak van het bedrijf, ziet ook dat meer mensen uit Duitsland en België een vakantiehuis kopen in Nederland.

In totaal worden er in 2017 door het NBTC en CBS 16,5 miljoen buitenlandse toeristen verwacht. 4,8 miljoen komen uit Duitsland en 2,2 miljoen uit België. Twee miljoen toeristen zijn afkomstig uit Engeland en 1,2 miljoen uit Amerika. Tevens wordt er een groeiend aantal Chinese toeristen verwacht: dit aantal stijgt van 300.000 naar 500.000 in 2020.