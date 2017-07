Met de auto op vakantie in Europa: hier moet je aan denken

Allereerst een advies voor alle reizigers binnen Europa. "Houd er rekening mee dat er in een aantal landen afwijkende verkeersregels gelden", vertelt een woordvoerder van de ANWB aan NU.nl. "Vaak zijn die regels strenger dan hier. Lees je daarom van tevoren goed in, om ongewenste boetes te voorkomen."

Frankrijk

Verplichte bagage

Neem een gevarendriehoek en een veiligheidshesje mee. Die moet binnen handbereik zijn en is alleen verplicht voor de bestuurder. "Het is raadzaam om bij alle reizen binnen Europa een hesje, brandblusser, reservelampjes, gevarendriehoek en verbanddoos bij je te hebben", vertelt de ANWB. "Dan hoef je ook geen rekening te houden met de verschillende eisen die landen stellen aan de verplichte bagage." Ook een alcoholtest wordt aangeraden om bij je te hebben, al is dit niet verplicht.

Tolwegen

Op de meeste autosnelwegen in Frankrijk wordt tol geheven. Met de Tolbadge (geldig in Frankrijk, Spanje en Portugal) kun je snel door de tolpoortjes rijden. Personenauto's behoren tot tariefklasse 1. Dakkoffers hebben geen invloed op het tarief. Op de site autoroutes.fr kunnen reizigers de totaalprijs van de tolwegen uitrekenen van begin- tot eindpunt.

Auto huren

Een bestuurder moet minstens 21 jaar oud zijn, een geldig Nederlands rijbewijs hebben en hier ten minste een of twee jaar in het bezit van zijn (verschilt per autohuurbedrijf). Bestuurders jonger dan 25 jaar moeten vaak een jonge-bestuurderstoeslag betalen.

Ook belangrijk

In Frankrijk heb je een milieusticker nodig, vanwege de nieuwe wetgeving Crit'Air. Dit geldt vooralsnog alleen in de binnenstad van Parijs. In Lyon, Lille en Grenoble geldt de sticker alleen wanneer er smog optreedt. "In latere stadia worden er wellicht andere gebieden aan de milieuzones toegevoegd", aldus de ANWB.

Op basis van het type voertuig, de mate van CO2-uitstoot en de leeftijd van het voertuig krijgt de auto een sticker toebedeeld. De sticker moet online besteld worden via de website. Belangrijk: personenauto's geregistreerd vóór 1 januari 1997 en motoren van vóór 1 juni 2000, krijgen geen sticker en mogen de milieuzones niet in.

Verder kun je achter het stuur beter geen teenslippers aantrekken. In Frankrijk en ook in Spanje kan je aansprakelijkheid dan worden vergroot als je een ongeluk veroorzaakt. Tot slot mag je achter het stuur geen oortjes in hebben.

België

Verplichte bagage

Zorg voor een verbanddoos (alleen voor auto's die je in het land zelf huurt), gevarendriehoek, een veiligheidshesje (verplicht voor de bestuurder) en een brandblusser mee (geldt ook alleen voor huurauto's).

Auto huren

Om in België een auto te huren, moet de bestuurder een geldig Nederlands rijbewijs hebben (in de meeste gevallen minstens een of twee jaar). Een bestuurder moet vaak minstens 23 jaar oud zijn, dit is afhankelijk van het verhuurbedrijf en type auto. Een creditcard is vaak nodig om de auto te huren.

Tolwegen

Alleen bij de Liefkenshoektunnel (onder de Schelde ten noorden van Antwerpen) hoef je tol te betalen. Dat is 6 euro contant en 4,95 euro met een creditcard (wanneer je voertuig lager is dan 2,75 meter).

Duitsland

Verplichte bagage

Hier heb je een verbanddoos, gevarendriehoek en veiligheidshesjes mee (enkel wanneer je in Duitsland een auto huurt).

Auto huren

Een bestuurder van een huurauto moet vaak minimaal 21 jaar zijn en minstens een jaar in het bezit van een geldig, Nederlands rijbewijs. Bestuurders jonger dan 21 of 23 jaar (afhankelijk van het autoverhuurbedrijf) moeten vaak een jongebestuurderstoeslag betalen. Een verzekering voor een jonge bestuurder kan soms ook duurder zijn. Een creditcard is nodig om een auto te huren.

Tolwegen

Er hoeft geen tol in Duitsland te worden betaald.

Ook belangrijk

Voor gebieden in de Umweltzone, te herkennen aan het verkeersbord, heb je een milieusticker nodig. Vrijwel alle grote steden in Duitsland horen tot de zone.

Spanje

Verplichte bagage

In Spanje zijn twee gevarendriehoeken verplicht wanneer je rijdt met een auto met een Spaans kenteken. Ook een veiligheidshesje is verplicht.

Auto huren

Op tijd een huurauto boeken wordt aangeraden: dat kan geld schelen en in het hoogseizoen is het vaak erg druk. De bestuurder moet vaak 21 jaar of ouder zijn, een geldig Nederlands rijbewijs hebben, vaak minstens één of twee jaar in het bezit daarvan. Er geldt vaak ook een maximumleeftijd van 70 of 80 jaar. Ook hier geldt een jongebestuurderstoeslag en een mogelijk duurdere verzekering voor jonge bestuurders.

Tolwegen

De meeste autowegen in Spanje zijn tolwegen. Personenauto's behoren tot tolklasse 1. Betalen kan met creditcard, bankpas of contant.

Italië

Verplichte bagage

Een gevarendriehoek is verplicht, alsmede een veiligheidshesje.

Auto huren

Meestal moet de bestuurder minstens 21 jaar zijn, in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs (minstens één jaar). Ook hier geldt een jongebestuurderstoeslag en een mogelijk duurdere verzekering voor jonge bestuurders. Een creditcard is nodig om huurauto en borg te betalen.

Tolwegen

Ook in Italië zijn vrijwel alle snelwegen tolwegen. Ook hier horen personenauto's tot tolklasse 1. De VIA-card kan, naast de gebruikelijke betaalmethoden, worden gebruikt om te betalen op de Italiaanse tolwegen.

Ook belangrijk

Ook in Italië zijn er milieuzones, vertelt de ANWB. "Die zijn in een aantal steden (waaronder Rome en Florence) en op een aantal eilanden van kracht. Parkeer je auto daarom aan de rand van het centrum, om een hoge boete te voorkomen. Een flitscamera legt je kenteken vast, dus de boetes belanden gewoon op je deurmat."