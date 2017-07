Driekwart van caravaneigenaren is 50-plusser

50-plussers bezitten 71 procent van alle caravans en 78 procent van de campers, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe cijfers over het wagenpark in Nederland.

In slechts 2 procent van de gevallen is de eigenaar van deze voertuigen jonger dan dertig jaar. De gemiddelde leeftijd van caravan- en camperbezitters is 57.

Nieuwer

Hoe nieuwer het voertuig is, hoe ouder de eigenaar, concludeert het CBS. De eigenaar van een camper die niet ouder is dan zeven jaar, is gemiddeld 63 jaar oud. Zo'n 45 procent van de nieuwe campers staat op naam van een 65-plusser.

Het onderzoeksbureau telde begin dit jaar zo'n 438.000 caravans en 98.000 campers in Nederland. Op woensdag meldden BOVAG, Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en VWE al dat er dit jaar meer voertuigen werden verkocht.

Meer campers

Het CBS concludeert dat het totaal aantal caravans en campers op de weg de afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk is gebleven, maar dat de samenstelling wel is veranderd. Zo daalde het aantal caravans met 5 procent, terwijl het totaal aan campers met 27 procent groeide.

Overigens telt de provincie Drenthe relatief de meeste caravans en campers met een gemiddeld aantal van 55 op elke duizend inwoners.