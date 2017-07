Metro in Moskou uitgebreid met 63 nieuwe stations

Reizen Drinkfonteintjes in Rome gesloten door extreme droogte 17 x gedeeld Enkele van de "nasoni", de drinkfonteintjes die verspreid zijn over de Italiaanse stad Rome en waar mensen gratis schoon water kunnen halen, zijn sinds woensdag buiten gebruik. De extreme hitte in het gebied heeft ervoor gezorgd dat er te weinig water voorhanden is.