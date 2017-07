Het weer op vakantie: zonnig Zuid-Frankrijk en tropisch aan de costa's

Dat meldt Weerplaza in een weersvoorspelling voor populaire vakantielanden in Europa.

Frankrijk

In het noorden van Frankrijk is het de komende week iets koeler dan normaal en is er een vrij grote kans op regen. De zon laat zich wel meer zien in het zuiden en zuidwesten (onder meer in de Bordeaux en de Provence). Het blijft hier veelal droog en de temperatuur stijgt tot boven de 30 graden.

Duitsland

Ook in Duitsland is het weer het meest zonnig in het zuiden. In gebieden als Freiburg en Passau zijn er zomerse temperaturen, met kans op regen- en onweersbuien. In het noorden van Duitsland is het vrij koel en is het weer wisselvallig.

Spanje

Aan de kust in het oosten en zuiden (Benidorm, Lloret de Mar) is het warm en is er veel zon. In het binnenland en in het noorden is er kans op een bui. Wel schijnt de zon veel en is het warm.

Italië

Richting het zuiden (Toscane, Umbrië) is het tropisch warm, maar in het noorden is er kans op regen- en onweersbuien, vooral later op de dag en in de avond. Er is veel zon en de temperatuur kan oplopen tot 30 tot 35 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 23°C 16°C NW 3 Zondag 23°C 12°C NO 3 Maandag 23°C 13°C W 3 Dinsdag 20°C 14°C W 3 Woensdag 20°C 13°C W 3