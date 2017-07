Deel Bijlmerbajes wordt tijdelijk hotel

Het project is een initiatief van De Stichting Movement On The Ground, die zich bezighoudt met de vluchtelingenproblematiek in Nederland en Lesbos. Het hotel dat de naam The Movement Hotel Bijlmerbajes krijgt, zal gaan dienen als opleidingsinstituut voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

"Als we er naar anderhalf jaar weer uit moeten, hopen we negentig mensen te hebben opgeleid", zegt projectleider Rob Hoogerwerf. Wij willen een bijdrage leveren aan de intergratie." Er zijn onder andere mensen nodig voor de receptie, schoonmaak en beveiliging.

De cellen, die niet groter zijn dan acht vierkante meter, worden omgebouwd tot hotelkamers met kast, bed en wastafel met spiegel. Douchen kan op de gang. Ook komt op iedere etage een gezamenlijke televisie om contact tussen te gasten aan te moedigen.

Het hotel komt op de vierde en vijfde etages van een van de torens en moet in de tweede week van augustus open gaan.