Vakantiegangers Zuidoost-Europa moeten rekening houden met extreme warmte

Dat meldt Weerplaza. Nederlanders die dit weekend naar deze landen vertrekken, zullen te maken krijgen met de extreme warmte.

In het westen van Turkije kan het kwik oplopen tot 45 graden, een ongekend hete temperatuur voor de tijd van het jaar. Normaliter is de maximumtemperatuur in deze regio 33 of 34 graden. Ook in populaire regio's zoals Antalya en Istanbul wordt het dik boven de 40 graden.

In delen van Griekenland kan het ook boven de 40 graden worden. Dat geldt ook voor landen als Macedonië en Bulgarije. In dit land kan het op enkele plaatsen zelfs bijna 20 graden warmer worden dan normaliter.

Record

In 1916 werd er in Bulgarije een recordtemperatuur gemeten van 45,2 graden, en de kans bestaat dat dit record vrijdag of zaterdag verbroken wordt.

De hitte in Zuidoost-Europa zal tot ongeveer dinsdag aanhouden. Maandag komt er een koufront dat de temperatuur in Bulgarije, Griekenland en delen van Turkije iets zal doen dalen. In het zuiden van Turkije blijft het tot en met dinsdag nog erg heet.