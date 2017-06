Nederlanders houden meer 'wintervakanties' in eigen land

In 2015 waren dit 6,6 miljoen reizen, in 2016 steeg dit aantal naar 7,4 miljoen.

Eenzelfde stijging is op te merken in het aantal wintervakanties buiten de grenzen: In 2015 waren dit 6,7 miljoen reizen, in 2016 7,3 miljoen. Het aantal wintervakanties is sinds 1992 hard gestegen: toen werden er nog 8,8 miljoen reizen naar binnen- of buitenland gemaakt, in 2016 14,7 miljoen.

Dat blijkt uit het Trends in Nederland 2017-rapport van het CBS. Wat betreft zomervakanties in eigen land is er geen duidelijke toename op te merken. In 2016 ligt het aantal op ruim tien miljoen, wat ongeveer gelijk is aan het aantal reizen in Nederland in 1992. Het aantal buitenlandse zomervakanties is wel gestegen in deze periode: van 7,3 miljoen reizen naar 10,6 miljoen in 2016.

Auto en vliegtuig

De auto wordt het vaakst gebruikt als vervoermiddel bij een reis naar het buitenland. 9,7 miljoen reizen worden gemaakt per auto, een lichte daling ten opzichte van 2015 toen er 9,8 miljoen autovakanties plaatsvonden. Het aantal vliegreizen is het afgelopen jaar wel gestegen, van 6,6 naar 6,8 miljoen.

Van alle overnachtingen die in 2016 door Nederlanders werden gemaakt, werd 63 procent gedaan door Nederlandse gasten. Hotels worden door Nederlanders bij een vakantie of andersoortig verblijf in eigen land steeds vaker gekozen als accommodatie. In 2016 waren er 44,6 miljoen overnachtingen, in 2015 41,6 miljoen.

Ook huisjes zien een lichte stijging: van 36,9 naar 37 miljoen overnachtingen. Kamperen is wat verminderd in populariteit, het aantal overnachtingen daalde van 21 naar 20,9 miljoen.

Zeeland

37 procent van de overnachtingen werd gedaan door gasten uit het buitenland, behalve in de provincie Noord-Holland: daar was het aandeel overnachtingen door buitenlandse gasten 65 procent. Ook Zeeland en Zuid-Holland zijn in trek bij reizigers buiten de grenzen.

Iets minder dan de helft van de overnachtingen wordt gedaan door toeristen. De minst 'populaire' provincie voor buitenlandse gasten is Gelderland: 11,3 procent van de overnachtingen wordt door hen geboekt.