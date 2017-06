Voorrang voor reizigers zonder handbagage op Schiphol

Reizen Marechaussee waarschuwt voor controles bij alleen vliegen met kind 4 x gedeeld Een vader of moeder die deze zomer met een minderjarig kind op vakantie gaat, moet extra tijd uittrekken bij vertrek vanaf Schiphol. Als een ouder of grootouders alleen met hun kind of kleinkind op reis gaan, moeten ze toestemming hebben van de beide ouders om het land uit te kunnen. De controle daarop kan veel tijd kosten.