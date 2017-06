Overzicht: De leukste zwembaden tijdens tropisch weer

Flevoparkbad

Wat: buitenbad

Waar: Amsterdam-Oost

Volgens veel Amsterdammers een van de beste buitenbaden van Amsterdam. Het Flevoparkbad beschikt over een 50 meterbad, een ondiep kinderbad, een pierenbad en een speeldorp. De zonaanbidders kunnen zich wenden tot de zonneweide.

Zwembad de Vliet

Wat: Buitenbad

Waar: Leiden

Dit openluchtzwembad is het oudste en langste van Leiden. Van eind april tot begin september kunnen zwemmers terecht in het 50 meterbad, de glijbaan van 49 meter en kunnen zij zonnen op de grote ligweide. Voor de kleine bezoekers is er een apart gedeelte met peuterbad en speelvoorzieningen.

Openluchtbad Boschbad

Wat: Buitenbad

Waar: Apeldoorn

Er is een recreatiebad, een wedstrijdbad en een waterspeeltuin. Ook kent het bad een duikplank en kunnen bezoekers midgetgolfen op het terrein.

Zwembad Jubbega

Wat: Buitenbad

Waar: Jubbega

Zwembad Jubbega is een zwembad dat is gevuld met welwater, waardoor het ideaal is voor mensen die niet van chloorwater houden. Het bassin is 50 meter lang en varieert in diepte tussen de een en drie meter. Daarnaast is er een peuterbad.

Tikibad

Wat: Tropisch zwemparadijs

Waar: Wassenaar

Het Tikibad is een tropisch zwemparadijs in attractiepark Duinrell in Wassenaar. Naast een tropisch binnenzwembad heeft het Tikibad ook buiten genoeg faciliteiten. Begin mei opende de nieuwe glijbaan Triton die uit drie losse delen bestaat. In de nieuwe glijbaan glijden bezoekers op een tweepersoonsband twintig meter een trechter in, waarna ze tegen de wand omhoog en vervolgens naar beneden gaan. Daarna wordt doorgegleden naar de volgende twee trechters. De baan is in totaal zo'n 163 meter lang.

Aqua Mundo

Wat: Zwemparadijs

Waar: Heijen

Eerder werd dit zwemparadijs bekroond tot zwembad van het jaar. Naast verschillende baby- en kinderbaden heeft dit zwembad ook een Leven-in-zee-bad. Hier kunnen snorkelliefhebbers tussen echte vissen zwemmen. Ook kan hier een ritje gemaakt worden op de Crazy River en op een onderwaterscooter.

De Bonte Wever

Wat: Zwem- en saunaparadijs

Waar: Assen

Naast het overdekte golfslagbad en een glijbaan heeft De Bonte Wever ook een buitenbad. Mocht het buiten te warm zijn, dan is het hier binnen ook prima uit te houden bij de bowlingbaan.

Zwembad Wolfslaar

Wat: Buitenbad

Waar: Breda

Zwembad Wolfslaar is een openluchtzwembad met een 50 meterbad, drie springplanken, een halfdiep bassin voor ongeoefende zwemmers, een peuterbad, een ligweide en een kinderzandbad.

Zwembad Stelleplas

Wat: Buitenbad

Waar: Heinkenszand



Stelleplas beschikt over drie baden. Er is een ondiep bad voor de kinderen, een instructiebad met glijbaan en een wedstrijdbad met zowel een hoge als lage duikplank. Het water is altijd verwarmd tot 23 graden.

Zwembad De Vijf Heuvels

Wat: Buitenbad

Waar: Markelo

Midden in de natuur van Markelo staat zwembad De Vijf Heuvels met een overdekt en buitenbad. Het 25 meterbad heeft zes banen. Ook bezit het zwembad over een peuterbad, een springplank, een ligweide en glijbanen.

Zwembad Aarweide

Wat: Openlucht zwembad

Waar: Nieuwveen

Buitenbad Aarweide heeft drie bassins, een wedstrijdbad van 25 meter, een recreatie- en een peuterbad. Daarnaast is op het terrein een grote zonneweide te vinden incl. een voet- en volleybalveld.

De Eemhof

Wat: Vakantiepark met zwembad

Waar: Zeewolde

In bungalowpark de Eemhof bevindt zich een subtropisch zwemparadijs. Naast een golfslagbad beschikt het zwembad over kinderbaden, een wildwaterbaan en een familieglijbaan.