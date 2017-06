Griekenland het goedkoopst onder populairste zomervakantielanden

Toeristen betalen er bijna een vijfde minder in hotels en restaurants dan gemiddeld in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van cijfers van Eurostat.

Frankrijk is het duurste land uit de top vijf. De hotel- en horecaprijzen liggen daar ruim een zesde hoger dan gemiddeld. Ook in Franse supermarkten zijn voedingsmiddelen relatief duur.

In Duitsland en Italië zijn vakantiegangers eveneens relatief duur uit, Spanje is daarentegen vrij goedkoop. Nederlanders die in eigen land vakantie vieren, betalen een kleine 10 procent meer dan gemiddeld.

Prijsbewust

De echt prijsbewuste toerist doet er beter aan gebaande paden te verlaten. In Albanië kan hij terecht in hotels en restaurants voor prijzen die 60 procent onder het Europese gemiddelde liggen. Ook in bijvoorbeeld Macedonië krijgen vakantiegangers meer waar voor hun euro's.

Wie daarentegen niet op de kleintjes wil letten, moet in Zwitserland zijn. Daar wordt in de horeca ruim twee derde meer betaald dan gemiddeld.