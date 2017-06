Extra controles om kindontvoeringen tegen te gaan op Schiphol

Om internationale kinderontvoering te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee (KMar) of deze toestemming er is.

"Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de KMar extra onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag. Dit kan niet aan de balie gedaan worden We adviseren mensen daarom op tijd te vertrekken, want anders bestaat de kans dat de vlucht wordt gemist", aldus Coşkun Çörüz, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Reizigers kunnen oponthoud voorkomen door een formulier in te vullen dat het centrum samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de KMar heeft ontwikkeld. Dit formulier is een middel om aan te tonen dat de benodigde toestemming er is. Het kan dit jaar voor het eerst ook digitaal worden ingevuld.