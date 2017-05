Busbedrijven halen streefnorm toegankelijkheid rolstoelgebruikers niet

Dat meldt Trouw dinsdag. Volgens onderzoek van DTV Consultants, waarvan het College voor de Rechten van de Mens dinsdag de resultaten openbaar maakt, werd bij 8 procent van de pogingen om een bus te nemen, de rolstoelgebruiker niet meegenomen.

In de helft van de gevallen was een defecte rolstoelplank het probleem. Soms reed de bus door en een enkele keer weigerde de buschauffeur een gehandicapte mee te nemen.

Klachten

Sinds 2012 moet 98 procent van de bussen in Nederland toegankelijk zijn voor gehandicapten. Dat streven wordt niet gehaald. Barbara Bos van het College voor de Rechten van de Mens zegt dat ze soms "schrijnende" klachten krijgt.

"Iemand die om twaalf uur ergens aankwam en met de laatste bus naar haar bestemming moest werd niet meegenomen door de chauffeur. Ondanks dat er vooraf over gebeld was weigerde de buschauffeur de rolstoeler mee te nemen. De vrouw in kwestie werd toen gedwongen om in een hotel te overnachten."

In het onderzoek werden meer dan 450 anonieme testritten met rolstoelgebruikers in het openbaar vervoer gemaakt. Bij 14 procent van de ritten was de assistentie van de chauffeur onvoldoende en bij 7 procent voelde de rolstoelgebruiker zich niet met respect behandeld. In een kwart van de gevallen was de rolstoelplank defect waardoor de rolstoel de bus niet in kon.

VN-verdrag

De onderzoeksresultaten geven weer dat het Nederlandse openbaar vervoer nog niet in lijn ligt met het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Dat is sinds vorig jaar juli in Nederland in werking getreden en stelt dat de overheid maatregelen moet nemen om mensen met een handicap toegang tot openbaar vervoer te garanderen. Daarnaast moet de overheid de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid voor de rolstoelgebruiker waarborgen.