'VS ziet af van verbod op laptops in handbagage tijdens vluchten vanuit Europa'

Zij kwamen woensdag bijeen en zouden vier uur hebben vergaderd over het voorstel, waarna besloten is om ervan af te zien, meldt BBC.

De afgelopen weken gingen er hevige geruchten dat het huidige laptopverbod, dat geldt voor vluchten naar de VS vanuit bepaalde Islamitische landen, verder zou worden uitgebreid en daardoor ook Europese landen zou treffen.

Hierdoor zouden apparaten groter dan een smartphone, zoals een tablet of laptop, op vluchten naar de VS in ruimbagage moeten worden meegenomen.

Kritiek

Verschillende belanghebbende partijen uitten de afgelopen tijd hun kritiek op het plan. Een dergelijk laptopverbod zou veel geld gaan kosten, naar schatting een miljard dollar, en voor extra drukte zorgen bij de bagagecontrole op vliegvelden.

Daarnaast zou het verminderde risico op verstopte explosieven in laptops of tablets niet opwegen tegen het brandgevaar als deze apparaten in het bagageruim worden vervoerd, waar vliegtuigpersoneel niet bij kan tijdens een vlucht.

Volgens de BBC overwegen de VS en Europa nog wel om andere aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen, al is niet bekend om welke dat zou gaan.