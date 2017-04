Efteling past gehandicaptenbeleid aan na klachten

Op 1 maart was de regel ingevoerd dat gehandicapten een doktersverklaring moesten laten zien om het park binnen te komen via de invalideningang.

"De Efteling wil al haar gasten een onvergetelijk en veilig dagje uit bezorgen, dus ook gasten met een beperking", stelt het park in een verklaring. Gasten kunnen daarom vanaf vrijdagmiddag bij het park terecht met een nieuwe verklaring, die verkrijgbaar is bij de gastenservice of via de website.

De verklaring kan ter plekke worden ingevuld en ondertekend en wordt dan geruild voor een faciliteitenkaart, die het recht geeft gebruik te maken van speciale faciliteiten voor gasten met een beperking. Mensen die de verklaring invullen hoeven geen officieel document te overhandigen om te bewijzen dat ze recht hebben op speciale faciliteiten.

Onduidelijkheid

Alleen als er sprake is van twijfel of onduidelijkheid vragen medewerkers om een officieel document. Dat hoeft niet per se een doktersverklaring te zijn; een gehandicaptenparkeerkaart of autipas worden bijvoorbeeld ook geaccepteerd.

De Efteling vroeg gasten met een beperking sinds 1 maart om een doktersverklaring om misbruik te voorkomen. Ook wilde het park vanuit veiligheidsoverwegingen weten of een gast met een begeleider in en uit een attractie kan komen, ook in het geval van een calamiteit.

"Doktersverklaringen zijn lang gebruikelijk geweest in de internationale dagrecreatiebranche, maar inmiddels blijkt dat het verkrijgen van deze verklaring erg omslachtig en daardoor niet gastgericht is", aldus de Efteling.