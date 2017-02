Gedupeerden inreisverbod VS boarden weer na uitspraak rechter

De Amerikaanse immigratiedienst heeft luchtvaartmaatschappijen laten weten dat zij mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië weer mogen meenemen.

KLM liet weten de boodschap te hebben ontvangen. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij is daar naar eigen zeggen "verheugd" over.

Een federale rechter in Seattle besloot het inreisverbod voor inwoners van de zeven moslimlanden tijdelijk op te schorten. Hij maakte daarbij duidelijk dat de sinds vorige week geldende restricties voor toegang tot de VS direct konden worden opgeheven.

Presidentieel decreet

Die inreisbeperkingen waren het gevolg van een vorige week door Trump ondertekend presidentieel decreet.

Justitie gaat een spoedverzoek bij een rechter indienen om het verbod te kunnen blijven handhaven, laat woordvoerder Sean Spicer weten via Twitter. "Wij geloven dat het besluit van president binnen de wet past en dus is toegestaan."

Volgens Spicer heeft "de president het constitutionele recht en de verantwoordelijkheid om de Amerikaanse bevolking te beschermen. Het enige doel van het inreisverbod is het beschermen van het land." Om die reden zou Trump "vreemdelingen die schadelijk zijn voor het land de toegang ontzeggen."

Federale maatregelen

De staat Washington spande een rechtszaak aan vanwege het inreisverbod. De maatregel zou inwoners van die landen schade berokkenen en bovendien uitnodigen tot discriminatie. Later sloot de staat Minnesota zich aan bij de zaak.

De schattingen over het aantal visa dat is ingetrokken sinds Trump het inreisverbod uitvaardigde lopen uiteen. The Washington Post onthulde vrijdag dat het om meer dan 100.000 visa zou gaan. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft het rond de 60.000 visa.

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa begon vrijdag alweer met het meenemen van reizigers uit 'risicolanden' naar Boston. Een rechter in de staat Massachusetts had daar vrijdag ook al het inreisverbod tijdelijk opgeschort.

Willekeur

Tegenstanders stellen dat het inreisverbod tegen de grondwet indruist, omdat mensen op basis van religie worden geweerd. Ook wordt Trump willekeur verweten, omdat islamitische landen zoals Saudi-Arabië en Egypte niet op de lijst staan. Dit zijn, in tegenstelling tot de zeven genoemde landen, gebieden waar wél terroristen vandaan kwamen die de afgelopen decennia in de VS aanslagen hebben gepleegd.

Critici wijzen er op dat bedrijven van Trump met de landen waar het inreisverbod voor gold geen handel dreef. Dit geldt wel voor bijvoorbeeld voor Saudi-Arabië en Egypte.

Storm van kritiek

Het decreet van Trump leidde wereldwijd tot een storm van demonstraties en kritiek. De kritiek op het inreisverbod kwam niet alleen van tegenstanders van Trump, maar ook van bondgenoten zoals de Britse premier Theresa May. Ook procureurs-generaal uit zestien Amerikaanse staten hebben geprotesteerd tegen het decreet van Trump.

De 'ban' leidde ook tot vreemde situaties. Zo werd de voormalige Noorse premier Kjell Magne Bondevik vrijdag tijdelijk aangehouden op de luchthaven van Washington omdat hij een Iraans stempel in zijn paspoort had. De politicus bezocht in 2014 Iran voor een conferentie over mensenrechten.