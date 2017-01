KLM compenseert gedupeerde reizigers inreisverbod VS

De luchtvaartmaatschappij heeft besloten om een voucher aan te bieden voor hetzelfde bedrag als de vlucht naar de VS die zij niet hebben kunnen maken.

"KLM vindt het vervelend dat enkele van haar passagiers met deze plotselinge wijzigingen zijn geconfronteerd. Ondanks dat het niet kunnen vliegen naar de VS buiten de invloedssfeer van KLM ligt", laat de vliegmaatschappij maandag in een verklaring weten. De KLM hoopt op deze manier het ongemak van de getroffen passagiers te beperken.

Afgelopen zaterdag maakte KLM bekend dat zeven reizigers die naar de VS wilden reizen, noodgedwongen achter moesten blijven op Schiphol vanwege het inreisverbod. Ook zondag werden reizigers tegengehouden ''Het heeft geen zin om die mensen mee te nemen, omdat je ze dan ook gelijk weer mee terug moet nemen", aldus de woordvoerder.

KLM heeft passagiers die de toegang naar de VS is geweigerd, kosteloos een terugvlucht aangeboden.

Boete

Luchtvaartmaatschappijen die de regels aan hun laars lappen, riskeren een boete. Hoe hoog die boete is kon de woordvoerster niet zeggen, omdat KLM ''dat niet aan de hand heeft gehad."

KLM liet eerder weten dat het moeilijk is in te schatten in hoeverre reizigers hun reis nu annuleren door het strengere beleid in de VS.

