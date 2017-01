Efteling treft maatregelen na kerstboombrand

'We hebben het vermoeden dat de harde wind van afgelopen zaterdag ervoor heeft gezorgd dat een klein vlammetje van het kampvuur kon overslaan op de kerstbomen", vertelt een woordvoerder van de Efteling aan NU.nl. "De bomen waren wat droger geworden door de vorst van de afgelopen periode."

Afgelopen zaterdag vatte meerdere bomen in het attractiepark vlam. "In het park hebben we in het kader van de Winter Efteling meerdere kampvuren staan. Rondom deze vuren staan echte kerstbomen, maar deze zijn wel geïmpregneerd om te voorkomen dat ze vlam vatten."

Bij de kampvuren staan medewerkers om het vuur op te stoken en de veiligheid te waarborgen. "Onze medewerkers stoken de vuren uit voorzorg wat minder hoog, omdat de wind weer wat harder is. Ook hebben we nog een rondje gemaakt langs de andere kampvuren om te controleren of op bomen op voldoende afstand van het vuur staan. De bomen die te dichtbij stonden hebben uit voorzorg wat verder weg gezet", aldus de woordvoerder.

De brand vond plaats in buurt van de attracties Vogelrok en Carnaval Festival. Deze attracties werden tijdelijk gesloten, maar gingen kort na de brand weer open. Niemand raakte gewond.