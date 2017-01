'KLM-passagiers kunnen dupe worden van nieuwe regels Trump'

Het inreisverkod kan betekenen dat passagiers de dupe worden van die nieuwe regels, zo legt een woordvoerder van KLM maandag uit.

Afgelopen zaterdag maakte KLM bekend dat zeven reizigers die naar de VS wilden reizen, noodgedwongen achter moesten blijven op Schiphol vanwege het inreisverbod. Ook zondag werden reizigers tegengehouden ''Het heeft geen zin om die mensen mee te nemen, omdat je ze dan ook gelijk weer mee terug moet nemen", aldus de woordvoerder.

Boete

Ook riskeren luchtvaartmaatschappijen die de regels aan hun laars lappen een boete. Hoe hoog die boete is kon de woordvoerster niet zeggen, omdat KLM ''dat niet aan de hand heeft gehad."

Volgens KLM is het moeilijk in te schatten in hoeverre reizigers hun reis nu annuleren door het strengere beleid in de VS.