'Chinezen reizen steeds vaker naar Europa tijdens Chinees nieuwjaar'

Reizen Duitse regering keurt omstreden tolwet goed 88 x gedeeld De Duitse regering is woensdag akkoord gegaan met een vernieuwde tolwet. De tol is omstreden omdat autobestuurders uit buurlanden, waaronder Nederland, moeten gaan betalen voor de snelwegen terwijl Duitse weggebruikers het geld via de belastingen terugkrijgen.