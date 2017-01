Dichte mist zorgt voor vertraging op Schiphol

"We hebben door de mist te maken met een verstoorde operatie. De vertraging is gemiddeld een half uur. De verwachting is dat het rond het middaguur weer opgeklaard is", zegt een woordvoerder van Schiphol tegen NU.nl.

KLM laat weten dat er 23 vluchten zijn geannuleerd.

Ook omliggende luchthavens, zoals Londen, kampen volgens de zegsman met de gevolgen van mist. Reizigers krijgen het advies hun vluchtinformatie goed te checken.

Code geel

De komende uren breidt de mist zich mogelijk uit naar het oosten. Voor het hele land heeft het KNMI code geel afgegeven.

Het KNMI stelt verder dat het in het hele land lokaal glad kan zijn door rijpvorming en aanvriezende mist. In het oosten en noordoosten kan het vooral glad zijn door bevriezing van natte wegen. Met name op bruggen en viaducten moeten bestuurders opletten.

In het noordwesten en noorden kunnen 's middags wat lichte buien ontstaan, die lokaal voor gladheid kunnen zorgen. Het wordt ongeveer 2 graden in het zuidoosten, en 6 graden aan zee.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 3°C -1°C Z 2 Woensdag 2°C -2°C ZO 2 Donderdag 4°C -6°C ZO 3 Vrijdag 5°C -4°C ZO 3 Zaterdag 7°C -4°C Z 3

Vorst

Op veel plekken in Nederland was het in de nacht van zondag op maandag zeer koud. Bij Enschede, op weerstation Twenthe, werd het -10,8 graden. Volgens Weeronline is dat tot nu toe de laagste gemeten temperatuur van deze winter. Aan de grond was de temperatuur daar zelfs -13,8 graden.