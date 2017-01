'Je moet kieskeurig zijn bij het maken van een pretparkshow'

In gesprek met NU.nl vertelt showdirector Aurelien Berda, verantwoordelijk voor de nieuwe Star Wars-shows in het Franse pretpark, dat in principe iedere Disney-film naar een lichtshow kan worden vertaald.

"In iedere film zitten elementen waar je uit kan kiezen om een show te maken", aldus Berda. Spanning en humor zijn belangrijk, maar het gaat vooral om de details: fans moeten hun favoriete scene zo uit een show kunnen halen.

"Fans zijn heel kieskeurig. Zij zullen heel kritisch naar de show kijken en dus moet alles kloppen. Daarom begin je bij de details. Ieder belangrijk thema uit de films moet terugkomen in een show."

De makers kijken daarom tientallen keren naar de films die ze gebruiken in een show om er zeker van te zijn dat niets ontbreekt. "We hebben alle Star Wars-films om die reden zo'n zeventien keer gezien. Alles moet er in zitten om het een volledig verhaal te maken."

Fans

Volgens de regisseur, wier Star Wars-shows van 14 januari tot en met 26 maart in de parken te zien zijn, is het niet erg dat niet iedereen fan is van de gekozen films.

"Ons eerste doel is de fans vermaken. Dan kijk je verder: hoe zorgen we er voor dat ook niet-fans het leuk vinden? Uiteindelijk willen we dat de mensen die nog geen fan waren zo geïnteresseerd zijn dat ze de films willen gaan kijken."