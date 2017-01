Rome overweegt no-go zone rondom Colosseum na vandalisme

Maandagochtend probeerden twee Braziliaanse toeristen over een poort te klimmen om het Colosseum in te komen. Ze verloren hierbij hun balans en vielen vier meter naar beneden. Een van hen brak hierbij zijn heup, de ander bleef ongedeerd.

Later op maandag werd er ook met graffiti gespoten op de zuilen van de toeristentrekpleister. De woorden "Balto" en "Morte" (Dood) waren gespoten op de muur, meldt The Telegraph. De politie onderzoekt nog of de twee Braziliaanse mannen ook te maken hebben met de graffiti. De graffiti wordt dinsdag verwijderd.

De toezichter van het Colosseum en het Romeinse Forum overweegt na deze gebeurtenissen een zone van 15 meter vanaf het historische gebouw te creëren, die wordt afgesloten door kettingen. Het Colosseum is bang dat het vandalisme andere mensen op ideeën brengt.

Momenteel wordt er 's nachts geen toezicht gehouden op het Colosseum. Het gebouw is een van de zeven nieuwe wereldwonderen. Jaarlijks bezoeken zo'n vijf miljoen toeristen het Colosseum. Het is het grootste Romeinse amfitheater van de wereld en was vroeger het podium voor de beroemde gladiatorengevechten.