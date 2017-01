KNSB raadt gebruik helm op natuurijs aan

"We zien meer ongevallen met hoofdletsel op het moment dat er op natuurijs geschaatst kan worden, zoals in februari 2012", zegt Hans Kool in de krant.

Marathonschaatsers moeten sinds vorig jaar verplicht een helm dragen. De KNSB wil niet dat het verplicht wordt voor recreatieve schaatsers, maar hoopt wel dat het overgrote deel er een gaat dragen.

Kool stelt dat het dragen van een schaatshelm steeds normaler wordt. Zijn verwachting is dat binnen drie jaar iedereen een helm draagt.

Dinsdag wordt mogelijk de eerste marathon op natuurijs verreden Arnhem. Daarover wordt dinsdagochtend een beslissing genomen. Mogelijk gaat het dinsdag en woensdag een groot deel van de dag vriezen.

De eerste marathon op natuurijs kan niet worden verreden in het Overijsselse Haaksbergen, omdat het ijs daar te dun is. De KNSB eist een minimale dikte van 3 centimeter, terwijl het ijs op de baan slechts 2 centimeter is.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 1°C -5°C ZO 2 Donderdag 1°C -1°C ZO 1 Vrijdag 4°C 1°C O 2 Zaterdag 4°C 1°C O 2 Zondag 3°C 0°C ZW 2