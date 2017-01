Vanaf 2018 contantloos betalen in elke bus

In de bussen van GVB is het vanaf 26 maart niet meer mogelijk om met contant geld een kaartje te kopen. Ook kan iedereen met te weinig tegoed op z'n ov-chipkaart betalen met pinpas of creditcard.

De nachtbus is vanaf het eind van januari al contantloos. Reizigers kunnen hierover geïnformeerd worden door mobiele serviceteams op de drukke haltes als Rembrandtplein en Leidseplein.

GVB heeft hier onder andere voor gekozen omdat er in 2016 overvallen werden gepleegd op de bussen. De daders gingen er vervolgens met geld vandoor. Eerder werden de dagkaarten uit de verkoop gehaald.

Landelijk is er door maatschappijen als Connexxion, Qbuzz en Arriva afgesproken om vanaf 1 januari 2018 geen contant geld meer in de bus te hebben.

Arriva

Arriva doet dit bijvoorbeeld in stappen. In de stadsbussen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Breda is het voortaan mogelijk om buskaartjes met pin of contactloos te betalen.