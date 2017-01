Minstens honderd vluchten geannuleerd op Heathrow door winterweer

In Schotland, Noord-Ierland, Wales en in het noorden van Groot-Brittannië wordt sneeuw en harde wind verwacht. Zowel vertrekkende als arriverende vluchten zijn door het slechte weer geannuleerd. The Met Office heeft de weercode geel afgegeven voor deze gebieden.

Het gaat om vluchten die arriveren of vertrekken na 15.00 uur of later, meldt de Chiswick Herald.

Dit betreft ook enkele vluchten richting Amsterdam. Een woordvoerder van Schiphol laat aan NU.nl weten dat er vooralsnog geen vluchten vanuit Schiphol worden geschrapt. In Nederland valt de sneeuw pas in de avond, wanneer de grootste piek op de luchthaven voorbij is.