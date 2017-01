Helft van sterrenhotels is te vinden in Europa

Wel zijn er in 2017 250 minder sterrenhotels in Nederland dan vorig jaar. In totaal zijn er 8.500 hotels en accomodaties in Nederland, wat betekent dat een derde een sterwaardering heeft. Daarmee staat Nederland op de veertiende plaats in Europa.

In totaal telt Nederland 77 vijf-sterrenhotels, wat leidt tot een 18e plek in de Europese ranglijst van vijf-sterrenhotels.

Zeven sterren

De meeste sterrenhotels zijn te vinden in Italië, waar 32.809 sterrenaccommodaties staan. Hier is tevens het enige zeven-sterrenhotel in Europa te vinden, het Seven Stars Galleria in Milaan.

De meeste vijf-sterrenhotels staan in het Verenigd Koninkrijk: 1.216 accommodaties. De grootste inhaalslag is gemaakt door Kroatië, die het aantal sterrenhotels de afgelopen jaren liet verdubbelen. Het land heeft 28.806 sterrenhotels en staat daarmee op een tweede plek.

Het continent waar na Europa de meeste sterrenaccommodaties te vinden zijn is Azië, met een aantal van 80.939. Noord-Amerika volgt met 53.531, waarvan 90 procent in de Verenigde Staten staat. In dit land staan slechts 874 vijfsterren-hotels, 100 minder dan in buurland Mexico.