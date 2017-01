'Driekwart Nederlanders reist onvoorbereid naar buitenland'

In 2016 maakten Nederlanders bijna 18 miljoen reizen naar het buitenland. NBTC-NIPO concludeert dat 74 procent van de vakantiegangers geen informatie inwint over benodigde reisdocumenten, vaccinaties of de veiligheidssituatie ter plaatse. Daardoor ontstaan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken steeds vaker problemen.

Het ministerie stelt dat in 2016 bijna duizend keer door ambassades, consulaten of vanaf het ministerie in Den Haag hulp verleend moest worden aan Nederlanders in het buitenland. Het ging bijvoorbeeld om verkeersongelukken, ziekenhuisopnamen en vermissingen. Ook kwam het ministerie in actie bij twaalf moorden op Nederlanders in het buitenland.

Samen met de Nederlandse douane, de GGD, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat het ministerie Nederlandse reizigers "actiever wijzen" op het belang van een goede reisvoorbereiding.

De reisadviezen die het ministerie afgeeft, worden overigens steeds vaker gelezen. In 2016 werden deze 2,5 miljoen keer bekeken; een verviervoudiging in twee jaar tijd.