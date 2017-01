Nederlanders vaker in eigen land op vakantie

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC-NIPO) telde alles bij elkaar zo'n 35,5 miljoen ondernomen reizen: 17,6 miljoen vakanties in eigen land en 17,9 miljoen in het buitenland.

De onderzoekers schrijven het aantrekken van de populariteit van vakanties in Nederland vooral toe aan zorgen over de veiligheid, als gevolg van terroristische aanslagen elders in de wereld. Daarbij was het weer in Nederland afgelopen zomer relatief goed.

Mensen die meer dan één keer op reis gingen, zijn ook meerdere keren in de cijfers opgenomen. Ongeveer vier op de vijf Nederlanders gingen tenminste eenmaal op vakantie. Dat komt neer op zo'n 12,8 miljoen mensen.

Bij de buitenlandse bestemmingen stond Duitsland opnieuw op de eerste plek. Daar gingen circa 3,5 miljoen reisjes naartoe, wat zelfs ruim 4 procent meer is dan in 2015. Frankrijk, de nummer twee op de lijst, kreeg 3 procent minder Nederlandse vakantiegangers over de vloer.

Spanje

Een land dat het erg goed deed was Spanje, dat 11 procent meer Nederlandse reizigers verwelkomde. Spanje profiteerde vooral van de politieke onrust in Turkije en de vluchtelingencrisis in Griekenland. De laatstgenoemde bestemmingen lieten juist een daling zien van bijna 30 procent.

De totale vakantiebestedingen van Nederlanders zijn in 2016 wel iets teruggelopen. In totaal werd er zo'n 15,7 miljard euro aan reizen gespendeerd, ruim 250 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Die terugval kwam geheel voor rekening van het lagere aantal buitenlandse trips.

De verwachtingen voor 2017 zijn vooralsnog positief. Omdat de economie naar verwachting blijft aantrekken voorziet NBTC-NIPO ook een verdere groei van het aantal vakanties.