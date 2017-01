'Geboortehuis van Johannes Vermeer in Delft wordt bed and breakfast'

Zijn vader had een herberg die luisterde naar de naam De Vliegende Vos. Het pand moet zijn oude bestemming terugkrijgen, meldt Omroep West.

Momenteel zit er in het gebouw een tandartsenpraktijk. Maar een projectontwikkelaar wil het gebouw in oude luister herstellen. "We gaan terug in de tijd", aldus Christiaan Baljé. "Als je hier straks binnenstapt, stap je de 17e eeuw binnen."

Het meubilair in de nieuwe bed and breakfast zal antiek zijn en ook het menu wordt zeventiende-eeuws. Op de kaart komen gerechten als stamppot, stoofvlees, brood en bier te staan.

Het is de bedoeling dat De Vliegende Vos 2.0 in de zomer zijn deuren opent. Een overnachting in de sfeer van Vermeer gaat tussen de 150 en 200 euro kosten.