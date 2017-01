Terugkerende wintersporters mogelijk gehinderd door extreme kou en ijzel

De hevige sneeuwval in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is weliswaar gestopt, maar extreme kou daar en mogelijke ijzel en sneeuw op weg naar Nederland kunnen weggebruikers wel parten spelen.

De ANWB waarschuwt voor ijzige kou in de wintersportgebieden. Temperaturen kunnen zakken tot wel min 25 graden. Met name bij het vertrek kan dit voor accuproblemen zorgen.

"Het is verstandig om nu al te controleren of de auto het nog doet door een stukje te rijden", adviseert een woordvoerder van de ANWB. Dieselrijders kunnen beter op hun vakantiebestemming al tanken. "Daar zit een toevoeging in de diesel waardoor die minder snel gaat vlokken in de kou."

Drukte

Eenmaal onderweg zijn de wegen in het zuiden goed, maar meer richting Nederland kunnen de weggebruikers in de loop van zaterdag last krijgen van het sneeuw- en ijzelgebied dat vanaf vrijdagavond ook over ons land trekt.

De meeste Nederlanders keren zaterdag terug uit Oostenrijk. Op de klassieke wintersportroute via München wordt veel drukte verwacht.

In Frankrijk zijn geen weersproblemen voorzien, maar in de Belgische Ardennen kunnen de sneeuw en ijzel ook opspelen. Op de Duitse wegen wordt het vrijdag al druk omdat veel Duitsers een vrije dag hebben vanwege Driekoningen.