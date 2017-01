Winkelstraat Gran Via in Madrid moet voetgangersgebied worden

Dat zei de 72-jarige linkse politica donderdag in een radio-interview. Wel zal in alle rust worden onderzocht hoe de voorzieningen voor het openbaar vervoer in het project kunnen worden ingepast.

De afgelopen weken heeft Carmina het verkeer op de Gran Via al drastisch beperkt om het winkelende publiek meer ruimte te gunnen voor de kerstinkopen. Met deze test zijn goede ervaringen opgedaan. Winkeliers vertelden de burgemeester dat ze in december vijftien procent meer omzet hebben geboekt dan het jaar ervoor.

Het eerste stuk van de Gran Via midden door de wirwar van straatjes in het oude centrum van de Spaanse hoofdstad werd in 1924 in gebruik genomen. De boulevard is 1,3 kilometer lang en op sommige plekken 35 meter breed. Behalve prachtige gebouwen, hotels, winkels, restaurants en bioscopen staan er ook beroemde theaters aan het 'Broadway van Madrid'.