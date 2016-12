Amsterdam verhoogt toeristenbelasting voor budgettoeristen

D66-wethouder Udo Kock van Financiën wil deze heffing inzetten zodat toeristen die veel overlast veroorzaken niet meer naar Amsterdam komen. "We willen sturen op kwaliteitstoerisme", zegt Kock tegen Het Parool. "Dan gaat het om gezinnen of stelletjes die in een wat duurder hotel slapen, naar een museum gaan en op tijd in bed liggen".

"Op dit moment is 28 procent van de boekingen in een budgethotel", vervolgt hij. "Dat moet omlaag".

In 2018 gaat de gemeente de toeristenbelasting verhogen in het centrum en verlagen in de minder drukke gebieden, in de hoop dat toeristen zich over de stad verspreiden. De opbrengst hiervan zou 9 miljoen euro per jaar zijn. Ook zal Airbnb meer belasting gaan afdragen.

Toenemen

In januari bleek dat het aantal toeristen in Amsterdam flink zal toenemen. Jaarlijks groeit het aantal toeristen met 5 procent, waardoor verwacht wordt dat er in 2025 23 miljoen bezoekers naar de stad komen.

Vorig jaar al werd er een actieplan ontwikkeld door de gemeente. Zo werd er onder meer gewerkt aan crowdmanagement tijdens Sail, verplaatsing van festival Appelsap naar het Flevopark, aanpak van illegale verhuur via Airbnb en zoveel mogelijk spreiding van het toerisme. Uit onderzoek is gebleken dat al deze experimenten niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.