Vertraging voor vluchten van en naar Schiphol door mist

Het vliegverkeer van en naar Schiphol kan vertraging oplopen door de dichte mist, meldde de luchthaven woensdagochtend op Twitter. De problemen kunnen de hele dag aanhouden.

Iets voor 14.00 uur was het zicht op Schiphol 161 meter. In Zeeland meldt Vlissingen slechts 120 meter zicht.

De luchthaven kon geen gemiddelde vertraging geven, omdat die sterk verschilt per vlucht. Vooralsnog zijn er geen vluchten geannuleerd. Hoelang de vertraging zal duren is afhankelijk van de dichtheid van de mist.

Het zicht is waarschijnlijk de hele dag beperkt, waardoor vooral het landen van vliegtuigen lastig kan zijn. De capaciteit van de luchthaven zal daarom de hele dag beperkt zijn.

Een woordvoerster van de Luchtverkeersleiding liet weten dat er normaal gesproken 68 vliegtuigen per uur landen op Schiphol.

''Dat zijn er nu slechts 34 per uur, omdat de toestellen door de mist meer afstand moeten houden.'' Ze liet weten dat de maatregel ook van invloed is op vertrekkende vluchten, omdat Schiphol een overstapluchthaven is en veel reizigers na aankomst weer op een ander vliegtuig stappen.''

Rotterdam

Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport heeft eveneens last van de aanhoudende mist. Door het slechte zicht kunnen er geen toestellen meer landen.

De vertrekkende vluchten konden wel gewoon opstijgen. Uitzondering daarop waren vluchten naar Engeland, waar het vliegverkeer ook wordt gehinderd door dichte mist.

Geen grote problemen

Volgens een woordvoerster levert de mist nog geen al te grote problemen op. De luchthaven is thuisbasis voor vijf toestellen van Transavia die op en neer vliegen naar verscheidene vaste bestemmingen. De eerder vertrokken vliegtuigen moeten mogelijk op hun buitenlandse bestemming langer wachten voordat ze weer terugvliegen naar Rotterdam.

Eindhoven Airport had nauwelijks last van de mist. ''Alleen in de ochtend waren er minimale vertragingen'', aldus een woordvoerster. De Luchtverkeersleiding liet weten dat van de toestellen die niet op Rotterdam The Hague Airport konden vliegen een handjevol is uitgeweken naar de luchthavens van Keulen, Düsseldorf of Eindhoven.

Verkeer

Het verkeer moet woensdagochtend op verscheidene plaatsen ook rekening houden met dichte mist, waarbij het zicht minder dan 200 meter is. In Utrecht, Zeeland en Gelderland is het zicht zelfs minder dan 100 meter, meldt Weeronline.

In Deele bij Arnhem kunnen weggebruikers slechts 96 meter vooruitkijken. In Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen was het zicht 's morgens vroeg 82 meter.

De dichte mist blijft de hele ochtend nog hinderlijk voor het verkeer. Op sommige plaatsen in het zuiden van het land blijft de mist tot diep in de middag hangen. Het KNMI heeft code geel afgegeven.