Mogelijke vertraging vluchten Schiphol door mist

Het vliegverkeer van en naar Schiphol kan vertraging oplopen door de dichte mist, meldt de luchthaven woensdag op Twitter. De problemen kunnen de hele dag aanhouden.

Het zicht is waarschijnlijk de hele dag beperkt, waardoor vooral het landen van vliegtuigen lastig kan zijn. De capaciteit van de luchthaven zal daarom de hele dag beperkt zijn.

Het verkeer moet woensdagochtend op verscheidene plaatsen ook rekening houden met dichte mist, waarbij het zicht minder dan 200 meter is. In Utrecht, Zeeland en Gelderland is het zicht zelfs minder dan 100 meter, meldt Weeronline.

In Deele bij Arnhem kunnen weggebruikers slechts 96 meter vooruitkijken. In Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen was het zicht 's morgens vroeg 82 meter.

De dichte mist blijft de hele ochtend nog hinderlijk voor het verkeer. Op sommige plaatsen in het zuiden van het land blijft de mist tot diep in de middag hangen. Het KNMI heeft code geel afgegeven.