Recordaantal toeristen bezocht New York in 2016

Dat laat marketingorganisatie NYC & Company weten.

Het vorige record stond op zestig miljoen toeristen. Eerder dit jaar werd voorspeld dat dit record in 2016 niet verbroken zou worden en dat 59,7 miljoen toeristen in 2016 New York zouden bezoeken.

Zeven jaar groei

Nu dit aantal hoger blijkt te zijn, betekent dit dat de stad zeven jaar achter elkaar een groei aan toeristen ziet. Vorig jaar verwelkomende New York 58,5 miljoen reizigers. Voor het komende jaar verwacht New York 61,8 miljoen bezoekers.

Van de 60,3 miljoen zijn 47,6 miljoen toeristen afkomstig uit Amerika. De rest betreft internationale reizigers.

Het toerisme is in totaal goed voor 375.000 banen in de stad. Dat is 15.000 meer dan vorig jaar. In de hotels die zich in de stad bevinden, werden in 2016 34,9 miljoen kamers geboekt. Ook dit is een record.