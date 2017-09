Ploumen vraagt nieuw kabinet door te gaan met abortusfonds

Ploumen initieerde het project She Decides nadat de Amerikaanse president Donald Trump de financiering stopte van organisaties die zich bezighouden met seksuele voorlichting, anticonceptie, kraamzorg en abortus in ontwikkelingslanden.

De Nederlandse minister kreeg internationaal veel bijval en haalde in een half jaar tijd 300 miljoen dollar op, de helft van het bedrag dat Trump kortte op deze post.

In het programma Met het oog op morgen pleitte Ploumen er zaterdag voor dat het volgende kabinet haar initiatief voortzet.

Zestig landen

"Nederland heeft er wereldwijd erkenning voor gekregen", stelde zij. "Als nu een volgend bewindspersoon zegt 'ik wou het er maar bij laten zitten’, dan is dat toch wel een beetje een aanfluiting voor Nederland."

Het doel van Ploumen was om aan het eind van het jaar 600 miljoen dollar bij elkaar te hebben verzameld. Meer dan zestig landen hebben inmiddels aan het project bijgedragen.

Voorkeursstemmen

De PvdA-bewindsvrouw stelde in het interview trots te zijn om dit resultaat. "Het is een onderwerp waar ik mij al dertig, veertig jaar mee bezighoudt", aldus Ploumen. "Het is heel fijn dat ik op dat specifieke moment zat op een plek waar ik iets kon doen."

De minister zegt in de komende kabinetsperiode in de Tweede Kamer net zo hard voor dit soort onderwerpen te blijven vechten als in het kabinet. Ploumen stond op de tiende plek van de kandidatenlijst van de PvdA, maar werd met voorkeursstemmen in het parlement gekozen.