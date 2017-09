Luchtvaartsector wil vaart achter bouw Lelystad Airport

"We moeten als de donder Lelystad operationeel krijgen", zegt Schiphol-directeur Jos Nijhuis.

Petra de Ruiter van Transavia, een van de maatschappijen die waarschijnlijk vanaf Lelystad gaat vliegen, wil zo snel mogelijk duidelijkheid omdat het bestellen van een vliegtuig nu eenmaal tijd kost. "We zitten nu al in de knel met onze planning omdat we niet weten waar we aan toe zijn", aldus De Ruiter.

Zo is nog niet duidelijk waar Transavia voor onderhoud aan haar vliegtuigen naartoe kan gaan omdat daar op Lelystad geen faciliteiten voor zijn.

"Het is vijf over twaalf. Schiphol bereikt zijn plafond en er moet nu actie worden ondernomen”, zegt ook KLM-topman René de Groot.

Selectiviteitsbeleid

Ze zijn alle drie samen met andere vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden, bewoners, experts en werknemers op uitnodiging van de Kamer uitgenodigd om in Den Haag te komen praten over het selectiviteitsbeleid van Schiphol en de rol van regionale vliegvelden.

Met selectiviteitsbeleid wordt bedoeld welk type vluchten voorrang genieten. Daarin moet er een balans worden gevonden tussen intercontinentale vluchten, vakantievluchten en vrachtverkeer.

Over dat beleid is veel discussie. Schiphol moet vooral de intercontinentale connecties faciliteren, zegt onder meer KLM. Maar de kleinere vliegmaatschappijen willen niet zomaar hun plek op Schiphol opgeven ten koste van een luchthaven die verder van de Randstad ligt.

Vliegbewegingen

De belangrijkste afspraken zijn opgenomen in het Aldesakkoord, dat in 2008 door alle betrokken partijen (overheden, luchtvaartsector en bewoners) werd gesloten. Daarin staat dat er tot en met 2020 vijfhonderdduizend vliegbewegingen (start en landen) op Schiphol mogen worden uitgevoerd, maar dat aantal wordt naar verwachting dit jaar al bereikt.

Het nog te bouwen vliegveld in Lelystad (45.000 vliegbewegingen) moet een deel van de vakantievluchten binnen Europa gaan verzorgen om zo Schiphol te ontzien. Dat was ook ooit de bedoeling met vliegveld Eindhoven (25.000 vliegbewegingen), maar door de deels autonome groei van dit regionale vliegveld valt het verkeer dat Schiphol er kwijt kan tegen.

Schade

Doordat Schiphol eerder dan voorzien tegen zijn grenzen aanloopt, vreest KLM voor “schade en ongemakken” voor de passagiers zoals vertragingen.

KLM heeft bewust budgetdochter Transavia verder laten ontwikkelen op de luchthavens in Rotterdam en vooral Eindhoven zodat er op Schiphol meer ruimte overblijft voor intercontinentale vluchten.

Maar, zo stelt het luchtvaartbedrijf, de ruimte die zo is ontstaan wordt nu "opgesoupeerd" door vergelijkbare organisaties die van Schiphol daar alle ruimte voor krijgen. Zonder specifiek een naam te noemen, wordt hiermee naar andere prijsvechters gewezen zoals Easyjet en Ryanair.

Onlangs pleitte KLM-baas Pieter Elbers er voor dat deze maatschappijen een deel van hun vluchten vanaf Schiphol moeten opgeven als zij van het vernieuwde vliegveld in Lelystad gebruik willen maken.

Economie

Waar KLM steeds de nadruk legt op de intercontinentale connecties van Schiphol die voor de Nederlandse economie van belang zijn, ziet Easyjet juist de directe vluchten van de luchthaven als daadwerkelijke economische bron voor Nederland .

Easyjet blijft graag vanaf Schiphol vliegen en dringt er bij de luchthaven op aan geen onderscheid te maken tussen vakantievluchten en zakelijk verkeer. "Je kunt niet zeggen, deze passagiers mogen wel op Schiphol en deze niet", zei Easyjet-topman William Vet in de Kamer. Dat is volgens het bedrijf verboden en werkt marktverstorend.

Schiphol mag overigens niet bepalen wie wel en wie niet op de Amsterdamse luchthaven mag vliegen.

"We hebben een liberaal luchtvaartbeleid. Als vliegmaatschappijen slots willen hebben, dan krijgen ze die. Daar kan ik niks aan doen. Ik kan niet zeggen: gooi maar wat suiker in de kerosine", zei Nijhuis.

Schiphol kan wel een bepaalt type vervoer bevorderen door bijvoorbeeld verschillende tarieven toe te passen.

Wringt

Corendon zit weer met een heel ander probleem. De touroperator richt zich alleen op vakantievluchten en vindt het op papier een goed idee dat er een vliegveld komt met enkel die bestemmingen. Schiphol hebben zij daar niet per se voor nodig.

"Maar daar wringt de schoen. Of beter gezegd, er is geen schoen”, zegt Steven van der Heijden van Corendon. Er is sinds de komst van de luchthaven in Eindhoven namelijk geen extra ruimte voor vluchten gekomen en de opening van Lelystad is met een jaar uitgesteld tot april 2019. Bovendien valt de voorgenomen capaciteit van Lelystad met 25.000 vliegtuigbewegingen tegen, vindt Van der Heijden.

Hans Alders, naar wie het akkoord uit 2008 is vernoemd en die donderdag namens de Omgevingsraad Schiphol (ORS) sprak, hamerde op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit wat betreft de vluchten van en naar Schiphol.

"We willen allemaal een onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk", zei Alders. Als Schiphol dus de enige luchthaven is waarmee je intercontinentaal kunt vliegen, moet je die daar ook voor gebruiken, vindt hij.

Vakantievluchten, ook die van KLM, naar bijvoorbeeld de Franse kustplaats Nice, vallen daar niet onder en moeten dus ook niet vanaf Schiphol worden uitgevoerd. "Dat zijn geen pesterijen", benadrukte Alders nog, maar eerder slim gebruik van de beschikbare capaciteit.