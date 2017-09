Oud-Kamerlid Siderius deelt kritiek op partijtop en partijcultuur SP

Ze vindt zelfs dat het met het aantreden van de nieuwe voorzitter Ron Meyer van kwaad tot erger is gegaan.

De SP glijdt af naar de marge als zij niet kiest voor een constructieve koers, leden meer inspraak geeft en samen optrekt met andere linkse partijen, waarschuwt Siderius in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad.

Maar ''helaas lijkt met Meyer die weg niet ingeslagen te zijn''. ''De macht is gecentraliseerd bij enkele personen, Kamerleden moeten uit de krant vernemen welke besluiten er zijn genomen en leden met kritiek worden geïsoleerd dan wel publiekelijk te kijk gezet.''

Ze vraagt zich in het dagblad af of het nodig is om de partij met harde hand te besturen om de idealen in de praktijk te brengen, dan wel het land te veranderen. "Ik vrees dat juist regeringsverantwoordelijkheid en 'het land veranderen' verder weg zijn dan ooit", aldus de SP'er.

Siderius verliet de Tweede Kamer met de verkiezingen van 15 maart. Ze pleit al langer voor een verbreding van de partij, die zich meer op bijvoorbeeld duurzaamheid en het vluchtelingenbeleid zou moeten richten.

Bullebak

Gesthuizen stelt in een dinsdag verschenen boek de monocultuur en de harde omgangsvormen binnen haar partij aan de kaak.

"Er wordt hard afgerekend met iemand die iets fout doet of lager in de pikorde staat. En sommige meningen worden overduidelijk niet gepruimd. Als mensen dan toch hun mond roeren, gaat hun kop eraf", zei Gesthuizen in NRC.

Vooral oud-partijleider en oud-fractievoorzitter Jan Marijnissen krijgt veel kritiek. Gesthuizen hekelt het "schrikbewind" dat hij jarenlang zou hebben gevoerd. Het in maart afgezwaaide Kamerlid schrijft onder meer dat Marijnissen de partij en de Tweede Kamerfractie zo tiranniek leidde, dat meerdere Kamerleden in de knel kwamen en opbrandden.

Farshad Bashir, die bijna tien jaar voor de SP in de Kamer zat en eveneens met de laatste verkiezingen vertrok, noemde in een eerdere reactie de kritiek van Gesthuizen op Marijnissen nog mild. "Hij is een bullebak."

Bingoclubje

Fractievoorzitter Emile Roemer liet weten dat hij zich niet herkent in het geschetste beeld van zijn partij en vindt dat Gesthuizen erop uit is de SP te beschadigen.

Ook partijvoorzitter Ron Meyer kan zich niet vinden in de kritiek. "We zijn direct naar elkaar en dat is ook nodig want we willen het land veranderen", aldus Meyer eerder deze week. "We zijn geen bingoclubje", voegde hij daar nog aan toe.

Met name die reactie toont volgens Siderius aan dat de partij nog een lange weg heeft te gaan. "De reacties van de partijtop van de SP op het boek van Gesthuizen laten zien dat het moment van zelfreflectie nog niet is aangebroken."

De SP heeft momenteel veertien zetels in de Tweede Kamer. Bij de afgelopen drie verkiezingen (2010, 2012 en 2017) werd de partij onder leiding van Roemer iedere keer iets kleiner.