'Verplicht eigen risico gaat komende jaren verder omhoog'

De Telegraaf en het ANP schrijven dat het nieuwe kabinet de basispremie voor de zorgverzekering met 6 euro per maand gaat verhogen, zo zou blijken uit de conceptstukken voor Prinsjesdag. Het eigen risico stijgt mogelijk van 385 naar 400 euro.

Het eigen risico bleef dit jaar voor het eerst in lange tijd gelijk. Met de verhoging zou het kabinet de doorlopend stijgende zorgkosten het hoofd willen bieden.

Om de hogere kosten te compenseren, zou de zorgtoeslag ook stijgen met 130 euro per jaar. De helft hiervan is automatische compensatie. De andere 65 euro is het gevolg van kabinetsbeleid om de koopkracht van de laagste inkomens op peil te houden.

De partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die momenteel onderhandelen over een nieuw kabinet, wilden woensdagochtend niets zeggen over de zorgkosten en het eigen risico voor volgend jaar.

Begin augustus zei DSW Zorgverzekeraar-topman Chris Oomen al dat de zorgpremie volgend jaar gaat stijgen door een fikse tegenvaller van 400 miljoen euro.

Kosten

Door de vergrijzing van de bevolking en de innovaties in de zorg zullen de kosten ook de komende jaren hoger uitvallen.

CDA en ChristenUnie voerden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nog campagne om het eigen risico met 100 euro te verlagen.

In april werd duidelijk dat er hoge kosten verbonden zouden zijn aan de afschaffing of verlaging van het eigen risico: zo'n ruim 1 tot bijna 5 miljard euro per jaar.

Aan de zorg wordt dit jaar 74,5 miljard euro uitgegeven. Afschaffing van het eigen risico zou 4,8 miljard euro kosten. Een verlaging zoals het CDA wilde, kost de schatkist jaarlijks 1,1 miljard euro.

Onaanvaardbaar

Patiëntenfederatie Nederland, een koepel van patiëntenorganisaties, vindt de maatregel onaanvaardbaar. ''Mensen kunnen de zorgkosten vaak nu al niet meer ophoesten. Nu het eigen risico verhogen en tevens de zorgverzekering laten stijgen leidt tot mijden van zorg'', stelt de organisatie.

De belangenbehartiger roept de Tweede Kamer op ''dit onzalige plan'' bij de begroting van tafel te halen en ''liefst nog eerder.'' De federatie wijst erop dat veel politieke partijen hebben aangegeven dat het eigen risico juist omlaag moet.

De klos

Ouderenorganisatie ANBO vreest dat mensen met een middeninkomen die net iets te veel verdienen voor een zorgtoeslag, de klos zijn door de stijging van de zorgkosten.

"In deze tijden van economische groei moeten alle mensen hun besteedbaar inkomen zien groeien. Gezinnen en alleenstaanden die net boven de toeslaggrens zitten en veel zorg gebruiken, betalen de laatste jaren steeds meer zelf. Terwijl hun inkomen niet meestijgt'', aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan.