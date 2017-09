Koenders wil meer weten over VN-plan Poetin voor Oost-Oekraïne

Koenders laat weten dat hij de uitspraken van Poetin in het nieuws heeft gezien, maar nog geen concreet voorstel. De minister zegt dat Nederland dit samen met de EU en partners zoals de VS zullen beoordelen.

Hoewel is bekendgemaakt dat Oekraïne over het voorstel wil praten, is volgens Koenders nog niet duidelijk wat de twee partijen precies voor ogen hebben. Moskou zou de blauwhelmen in ieder geval willen inzetten om ongewapende OVSE-waarnemers te beschermen.

Koenders wijst op bestaan van de Minsk-akkoorden zijn, die waren bedoeld om Oost-Oekraïne te stabiliseren. De akkoorden hielden onder meer terugtrekking in van zware wapens en volledige toegang voor waarnemers van de OVSE.

Afspraken

''Tot nu toe hebben met name Rusland en de door Rusland gecontroleerde separatisten nagelaten deze afspraken te implementeren", aldus de minister. "Mijn eerste reflex is dus: waarom komt Moskou met dit nieuwe plan, in plaats van oprecht werk te maken van de implementatie van bestaande afspraken?''