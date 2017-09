Roemer vindt dat voormalig SP-Kamerlid Gesthuizen uit is op beschadiging

Dat zegt partijleider Emile Roemer dinsdagochtend tijdens de Machiavellilezing in Den Haag.

"Als je het niet wilt laten lezen aan de mensen die zich moeten verantwoorden, dan kan ik alleen maar concluderen dat je uit bent op beschadiging. Dat vind ik erg jammer", aldus Roemer.

In het boek, dat deze week verschijnt en waarover Gesthuizen al meerdere interviews gaf, krijgt met name van de partijcultuur veel kritiek.

"Er wordt hard afgerekend met iemand die iets fout doet of lager in de pikorde staat. En sommige meningen worden overduidelijk niet gepruimd. Als mensen dan toch hun mond roeren, gaat hun kop eraf", zei Gesthuizen in NRC.

Roemer "herkent zijn partij totaal niet'' in het beeld dat Gesthuizen schetst in Schoonheid macht liefde. ''Jammer dat ze zo terugkijkt op deze periode'', vindt Roemer.

Jan Marijnissen

Ook over oud-partijvoorzitter en -fractievoorzitter Jan Marijnissen is Gesthuizen hard in haar oordeel. Hij zou zeer dominant zijn binnen de fractie en anderen openlijk afbranden.

Gesthuizen hekelt het "schrikbewind" dat hij jarenlang zou hebben gevoerd. Het in maart afgezwaaide Kamerlid schrijft onder meer dat Marijnissen de partij en de Tweede Kamerfractie zo tiranniek leidde, dat meerdere Kamerleden in de knel kwamen en opbrandden.

Ook toen Marijnissen terugtrad zou hij zijn ijzeren greep hebben behouden door paladijnen in het zadel te hijsen.

Gesthuizen zat tijdens haar Kamerwerk na een jaar twee maanden thuis omdat ze overwerkt was. "Mijn agenda stond altijd vol. Maar door de sfeer waarin ik moest werken, durfde ik geen grenzen aan te geven. Het was nooit goed of goed genoeg. Dat was ziekmakend", vertelde ze tegen het AD.

Direct

Maandagavond reageerde huidig SP-voorzitter Ron Meyer in Pauw op de onthullingen. Hij herkent zich niet in het beeld dat Gesthuizen schetst. "We zijn direct naar elkaar en dat is ook nodig want we willen het land veranderen", aldus Meyer.

Hij vraagt zich ook af waarom Gesthuizen zich in 2015 kandidaat stelde om partijvoorzitter te worden terwijl ze het zo verschrikkelijk vond bij de SP. Ze legde het uiteindelijk af tegen Meyer, de keus van de partijtop. Die deed er alles aan om haar te dwarsbomen, schrijft ze.

Gesthuizen was tussen 2006 en 2017 Kamerlid en voerde het woord over Economische Zaken en Justitie. Ze is naar eigen zeggen nog wel lid van de SP.