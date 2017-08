EU zal 'alle instrumenten inzetten' als Polen zich niet aan EU-normen houdt

Hij bevestigde maandag een brief van de Poolse regering te hebben ontvangen nadat de Europese Commissie eind juli had gevraagd om nieuwe wetten aan te passen die de onafhankelijkheid van de rechtsstaat zouden bedreigen.

''Wij zijn de tekst nog aan het analyseren maar ik kan wel zeggen dat er niet in staat dat de regering welke van onze problemen dan ook zal aanpakken", aldus Timmermans.

Brussel is bezorgd over vier wetten waarmee regeringspartij Partij voor Recht en Gerechtigheid (PiS) lagere rechtbanken, het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Tribunaal onder politieke controle willen brengen. ''Iedereen in de EU heeft recht op onafhankelijke rechtspraak, zonder inmenging”, aldus Timmermans.

Veto

De Poolse president Andrzej Duda heeft inmiddels over twee van de nieuwe wetten een veto uitgesproken. Timmermans zei dit te verwelkomen. Duda zegt met eigen wetsvoorstellen te zullen komen.

Timmermans blijft openstaan voor een ''dialoog” met de Polen, die dit tot nu toe weigeren. Volgens Judith Sargentini (GroenLinks) is de tijd van praten echter voorbij. Ze wees erop dat het land ook al een uitspraak van het Europese Hof negeert om te stoppen met de houtkap in het oerbos Bialowieza.

Volgens haar moet de commissie de procedure in gang zetten die ertoe kan leiden dat Polen het stemrecht in de EU kwijtraakt. Deze maatregel is nog nooit toegepast, maar Timmermans heeft al gezegd dat middel niet te schuwen.